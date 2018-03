Tal van ongevallen op gladde wegen 03 maart 2018

02u42 0 Ichtegem Op de gladde wegen in onze regio zijn heel wat ongevallen gebeurd.

In de Stokstraat in Houthulst ging een minibusje met bewoners van het MPI Maria Ter Engelen in Klerken aan het slippen. Het belandde eerst tegen een bloembak en raakte daarna van de weg af. Iedereen kwam met de schrik vrij.





In de Ichtegemstraat in Kortemark raakte een 40-jarige vrouw gewond toen haar Renault Twingo tegen een boom knalde, waarna ze over de kop in de gracht eindigde. Ook in de Jonkershovestraat en de Watermolenstraat gebeurden ongevallen, waarbij onder meer een 61-jarige fietser een breuk opliep. De Amersveldestraat was zodanig glad dat de politie de straat tijdelijk afsloot.





In de Roeselarestraat in Zarren gingen een Ford Fiesta en een VW Transporter aan het slippen en kwamen frontaal met elkaar in botsing. De klap was zo hevig dat het motorblok uit de Ford werd geslingerd en de VW tegen een elektriciteitspaal belandde. Als bij wonder raakten beide bestuurders slechts lichtgewond.





In Bekegem is rond 16.30 uur een wagen in een garage gereden. De bestuurder verloor de controle over het stuur in een bocht in de Dorpstraat. Door de klap is de poort ernstig beschadigd en zitten scheuren in de gevel van het huis. (JHM)