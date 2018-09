Succesvol kunstenfestival Plan B 03 september 2018

02u30 0 Ichtegem Plan B mag terugblikken op een geslaagde vierde editie van haar kunstenfestival. Meer dan 700 bezoekers kwamen genieten van hedendaagse kunst, film en muziek.

Het mooie weer was een van de succesfactoren, al hadden de organisatoren ook een mooie affiche samengesteld. Een van de blikvangers was het optreden van kunstcollectief De Zwarte Zusters. In een loods spelen geschoolde en ongeschoolde muzikanten, met een achtergrond in beeldende kunst, samen à l'improviste.





Hele dorp

Het collectief verbleef voorafgaand aan het festival in Bekegem bij enkele inwoners, samen met nog zeven andere kunstenaars en artiesten. Daardoor wordt het festival door het hele dorp enthousiast gedragen. Ook workshops en een programma aan kortfilms stonden op de affiche. (TVA)