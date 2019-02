Straks bewonerskaart om te parkeren in Stationsstraat? Timmy Van Assche

17u42 6 Ichtegem Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijke oplossingen om het parkeerprobleem in de Stationsstraat aan te pakken. “Verschillende inwoners van de straat vragen een bewonerskaart. Maar is dat wel de beste oplossing?”, vraagt burgemeester Jan Bekaert (WIT) zich af.

De Stationsstraat is een van de belangrijkste invalswegen van de Ichtegemse deelgemeente. Momenteel moet je in een deel van de straat de klassieke blauwe schijf leggen om te mogen parkeren. Maar verschillende bewoners hebben gevraagd om een bewonerskaart in te voeren. “We onderzoeken alle mogelijkheden", zegt burgemeester Bekaert. “Maar een bewonerskaart brengt enkele problemen met zich mee. Zo is er geen plaats meer mensen die er niet wonen en bijvoorbeeld bij iemand op bezoek komen. En dan zijn er ook bewoners die denken dat je met een bewonerskaart altijd pal voor eigen deur kan parkeren, maar dat is absoluut niet het geval. Kortom: we gaan niet over één nacht ijs." Het vraagstuk oplossen is een van de belangrijkste taken van de nieuw samengestelde verkeerscommissie. Bij handelszaken geldt het principe van kortparkeren.