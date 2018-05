Straat afgesloten na gaslek 01 juni 2018

In de Achterstraat in Eernegem is gisteren rond 13 uur een gaslek ontstaan door werken. Er werd per ongeluk een gasleiding geraakt. De politie sloot de straat af voor alle verkeer. Binnen het uur was de situatie verholpen nadat technici van Eandis het lek dichtten. (BBO)