Stefaan en Doreen meten schade op na zware brand: “Lesje nu wel geleerd: wij hangen rookmelders” Jelle Houwen

03 december 2018

12u54 1 Ichtegem Een dag na de zware brand bij hen thuis meten Stefaan Robaey (51) en Doreen Molleman (67) uit Ichtegem de schade op. Een bijgebouw ging in vlammen op na een kortsluiting bij een diepvriezer. Gelukkig merkte het koppel de brand zélf tijdig op. Na de brand deed de brandweer opnieuw een oproep om het belang van rookmelders te onderstrepen. “ Die boodschap hebben we begrepen” , zegt het koppel.

Het vuur brak zondagavond rond 19 uur uit in het huis langs de Diksmuidebaan. Op dat moment waren Stefaan en Doreen naar televisie aan het kijken. Ze hadden niets in de gaten. “Opeens viel de elektriciteit uit”, vertelt Stefaan. “Ik wilde de hoofdschakelaar opnieuw aanzetten, maar die sprong meteen terug af. Eerst dacht ik aan een overbelasting, dus trok Doreen enkele stekkers uit. Maar dat loste het probleem niet op. Daarom gingen we op straat kijken of de buren wel stroom hadden. Op dat moment zag mijn vrouw plots heel wat rook opstijgen vanuit de binnenkoer. Toen we gingen kijken, zagen we vlammen door het kattenluikje. Zelf blussen met de slang had geen nut, want de wateraansluiting zit in dat hok. Dus belden we meteen de brandweer. Die waren snel ter plaatse, maar het wachten leek een eeuwigheid te duren.”

Geluk gehad

Toen de brandweer van Torhout ter plaatse kwam, had het vuur al een gat in het dak geslagen. Intussen had Stefaan zijn wagen uit de garage naast de bergruimte gehaald. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar de schade is toch groot. Na de bluswerken stutte de brandweer de bergruimte. Volgens brandweerkapitein Alain Crombez hebben de bewoners in zekere zin geluk gehad. “Ze mogen eigenlijk blij zijn dat het is gebeurd terwijl ze thuis én wakker waren”, zegt hij. “’s Nachts kon de tol veel hoger geweest zijn. En eerst hadden ze de brand niet opgemerkt. Dat komt ook omdat er in dat hok geen rookmelders hingen. Nochtans was het een plaats waar wel wat elektrotoestellen stonden. En die kunnen altijd een kortsluiting veroorzaken. Op die plaatsen een rookmelder hangen, is zeker geen overbodige luxe en kan veel ellende besparen.”

“Elektrotoestellen kunnen altijd een kortsluiting veroorzaken, op die plaatsen een rookmelder hangen, is zeker geen overbodige luxe” Alain Crombez

Onbewoonbaar

Die boodschap is duidelijk aangekomen. “We hebben ons lesje nu wel geleerd”, zeggen ze. “We waren al van plan om rookmelders te hangen, maar helaas moet er zoiets gebeuren vooraleer het er echt van komt. In ieder geval zullen we nu zeker voldoende rookmelders hangen. Maar ons huis is momenteel onbewoonbaar. Het hok is volledig uitgebrand en er is ook flinke schade in de garage. Ook boven is er wat brandschade, een deel van het plafond is vernield en alles zit onder het roet. Zondagnacht hebben we bij vrienden geslapen, maar het is nu al duidelijk dat we een tijd niet in ons huis zullen kunnen. We vragen de gemeente dus om een noodwoning.” De gemeente Ichtegem zoekt nu samen met het OCMW een noodwoning voor het koppel.