Speelplein Bengelberg staat deze paasvakantie garant voor uren plezier Timmy Van Assche

25 maart 2019

15u18 0 Ichtegem Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 april zal de speelpleinwerking plaatsvinden in Bengelberg in de Keibergstraat. Het initiatief is er voor kinderen vanaf de derde kleuterklas.

Kinderen zijn er welkom van 8.30 tot 17 uur. Kleuters die jonger zijn blijven in de buitenschoolse kinderopvang. Voor een volle dag betaal je voor je eerste en tweede kind telkens 4,5 euro, vanaf je derde kind 3,5 euro. Voor een halve dag betaal je 3,5 of 3 euro. Drankjetons kunnen aangekocht worden aan 80 cent per stuk. “Je hoeft niet op voorhand in te schrijven voor een dagje op het speelplein. Je brengt de dag zelf een ingevulde speelpleinkaart mee naar het speelplein”, laat de jeugddienst weten. “De speelpleinkaarten en jetons kunnen aangekocht worden in het administratief centrum Eernegem, gemeentehuis Ichtegem en in de beide bibliotheekfilialen.” Er is voor- en naopvang voorzien in bko’s de Kastaar en Kornuit. De kinderen kunnen er terecht voor de speelpleinwerking vanaf 6.30 uur en na de speelpleinwerking tot 19 uur. Dit kost 1,10 euro per begonnen half uur.

Speelpleinbus en extra activiteiten

Dagelijks wordt er gratis busvervoer voorzien. ‘s Morgens vertrekt de bus om 8.30 uur aan De Kornuit. De kinderen van De Kornuit en iedereen die vanuit Eernegem mee wil naar het speelplein kan gratis mee. ‘s Avonds vertrekt de bus om 17 uur vanuit Bengelberg. Via het digitaal loket op www.ichtegem.be kan je ook inschrijven voor niet-verplichten, maar wel leuke extra activiteiten. Zo wordt op 11 april gezwommen in Gistel en op 16 april een bezoek gebracht aan trampolinepark Jumplay, ook in Gistel.