Slachtoffer vermoedelijke afrekening zelf in cel 10 maart 2018

Een jonge twintiger uit Oostende zit in de cel voor drugsfeiten. Nochtans werd hij maandagavond zelf nog slachtoffer van een schijnbare afrekening in Eernegem. Bewoners van de Aartrijkestraat zagen hoe drie gemaskerde mannen rond 22.30 uur de voordeur van B.S. insloegen met een voorhamer. Ze drongen de woning binnen en sloegen alles kort en klein. De politie hield nog een klopjacht in de buurt, maar kon de daders niet meer vatten. Nu blijkt B.S. zelf in de cel te zitten. In zijn woning trof de politie immers drugs aan. Het zou gaan om iets minder dan een halve kilo. S. verscheen gisteren voor de raadkamer die zijn aanhouding met een maand verlengde. "Hij verklaart voorlopig enkel dat hij zelf een drugsprobleem heeft", zegt zijn advocate. Van de drie daders die maandag zijn woning binnendrongen, is vooralsnog geen spoor. (SDVO)