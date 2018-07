Slachtoffer van home invasion riskeert zelf 2 jaar cel 05 juli 2018

De 20-jarige Oostendenaar B.S. en zijn 30-jarige vriendin C.W. uit Eernegem riskeren respectievelijk 2 jaar cel en 10 maanden cel voor de verkoop van drugs. Het koppel werd het slachtoffer van een home invasion, maar toen de agenten het huis in Eernegem onderzocht, vonden ze zakken met speed.





Op 5 maart dit jaar sloegen drie gemaskerde mannen de voordeur van B.S. in met een voorhamer. Ze sloegen alles kort en klein. Toen de politie het huis onderzocht, vond ze heel wat drugs. "Onder meer in een kluisje in de keuken", sprak de procureur. "En in het diepvriesvak zaten twee zakken met 190 gram speed ." C.W. werd opgepakt. Haar vriend had bij zijn arrestatie nog eens 100 gram speed op zak. C.W. wist naar eigen zeggen niets van de verkoop van de drugs, maar kreeg van de rechter de wind van voren. "Je gebruikte met je dochtertje van 4 in huis, en dat terwijl je verpleegster van opleiding bent." De vermeende home invasion blijkt intussen wellicht een wraakactie van de ex-vriendin van de man van het koppel. Vonnis op 9 juli. (SDVO)