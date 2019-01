SK Eernegem houdt inzamelactie voor door brand getroffen gezin Bart Boterman

23 januari 2019

11u14 0 Ichtegem Voetbalclub SK Eernegem is een inzamelactie gestart voor het door een brand getroffen gezin Vanhonsebrouck uit de Dorpstraat in Bekegem. Hun huis is onbewoonbaar door de vele rookschade en het gezin met drie jonge kinderen verblijft momenteel in een noodwoning. Huisraad, meubels, kledij en speelgoed van de kinderen zijn vernield.

“Hun situatie heeft de ploegmakkers bij de U8 van SK Eernegem aangegrepen. Het zevenjarig zoontje speelt namelijk in onze ploeg”, vertelt Lobke Van Gestel, afgevaardigde van de U8. “We willen tonen dat we er zijn voor hen. Enerzijds zullen we centjes inzamelen bij de ploeg voor een cadeaubon voor speelgoed en kledij voor de kinderen. Ik denk dat de kinderen het leuker vinden om zelf iets te kiezen. Anderzijds zamelen we ook huisraad, meubels en speelgoed in”, aldus Lobke van Gestel.

Wie het gezin wil steunen, kan elke dinsdag en donderdag tussen 17.30 uur en 19.30 uur met spullen terecht in de kantine van de voetbalclub in Eernegem. “Voorlopig is er nog geen inventaris van wat allemaal vernield is. Daarom vraag ik om de facebookpagina van SK Eernegem in de gaten te houden voor updates. Indien het gezin bepaalde spullen toch niet kan gebruiken, zullen we die doneren aan een caritatieve vzw uit Brugge. Niets gaat verloren”, duidt de afgevaardigde van de U8.

Schilderploegje

De brand brak maandagmiddag uit toen niemand thuis was in de woning in de Dorpstraat. De oorzaak was een kortsluiting in de vaatwasmachine. Een buurtbewoonster sloeg alarm toen er gitzwarte rook uit de schoorsteen kwam en de ramen zwartgeblakerd waren. De brandweer beukte de achterdeur in en kon voorkomen dat het vuur zich uitbreidde tot de volledige woning. Toch is de rook- en waterschade in het huis zeer groot en moet de hele benedenverdieping worden vernieuwd. “Ook om hun woning te schilderen of klusjes uit te voeren tijdens de heropbouw zullen we een ploegje samenstellen. Ze kunnen op ons rekenen. SK Eernegem is één familie die er is voor elkaar”, besluit Lobke Van Gestel.

Het gezin van Wouter Vanhonsebrouck met kinderen van 7 jaar, 5 jaar en 6 maanden verblijft momenteel in een noodwoning van de gemeente Ichtegem.