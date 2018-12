Site speelpleinwerking en kinderopvang Eernegem wordt heringericht Timmy Van Assche

27 december 2018

10u57 0 Ichtegem De site van de speelpleinwerking en lokale Kinderopvang De Kornuit, in de Bruggestraat 110, wordt opnieuw ingericht voor een bedrag van 1,34 miljoen euro. Dat meldt uittredend schepen van jeugd Koen Pattyn (CD&V).

Eind november al stelde het schepencollege de ontwerper aan voor de herinrichting van de jeugdsite in Eernegem. Nu werd ook het budget van 1,34 miljoen euro vastgelegd. “De opdracht gaat naar het samenwerkingsverband tussen Raamwerk, Atelier Arne Deruyter en Robuust. Het project kan van start gaan en in 2020 gerealiseerd worden", zegt uittredend schepen van jeugd en speelpleinwerking Koen Pattyn (CD&V), die het dossier de afgelopen jaren actief voorbereidde. “De huidige loods op de site wordt volledig omgebouwd tot een moderne polyvalente ruimte. Aanvullend komt er een nieuwbouw en een genereuze luifelstructuur die dienst doet als buffer naar de groene speelruimte. De nieuwbouw is een speelhuis met vele plekjes op maat van de kinderen: als het ware een boomhut tussen de kruinen van de bomen.” Binnen het plan, dat gefaseerd kan uitgevoerd worden, is ook voorzien dat op termijn op de site nieuwe lokalen voor de jeugdverenigingen van Eernegem kunnen ingeplant worden.

Pattyn met CD&V naar oppositie

Koen Pattyn (47) blijft politiek actief en zal in de gemeenteraad blijven, ook al belandt hij met CD&V straks in de oppositie. “We hebben met onze partij goed gescoord - we zijn met 29 procent qua cijfers de grootste - en ook op persoonlijk vlak deed ik het goed (als lijstduwer haalde Pattyn 970 voorkeurstemmen, red.). We worden door de coalitie van WIT en Liberaal 2018 naar de oppositie verwezen. Ik blijf dus vanuit de oppositie alle dossiers goed opvolgen.” Koen Pattyn nam voor het eerst deel aan de verkiezingen van 2000. Van 2004 tot 2012 was hij OCMW-voorzitter. In de aflopende legislatuur werd hij vervolgens schepen.