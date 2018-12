Schrijf je kind nu ook online in voor opvang tijdens vakanties Timmy Van Assche

12 december 2018

10u52 0 Ichtegem Het inschrijven van kinderen voor de buitenschoolse kinderopvang wordt een stuk gemakkelijker. Het OCMW heeft beslist de software voor de online inschrijvingen uit te breiden naar de vakantieperiodes.

In Ichtegem zijn er drie opvanginitiatieven: de Kastaar in hoofdgemeente Ichtegem, de Kornuit in Eernegem en de Kapoen in Bekegem. Op dit moment kunnen ouders hun kinderen online inschrijven voor buitenschoolse kinderopvang tijdens het schooljaar, maar nog niet tijdens vakanties. “Voor vakantieperiodes is de vraag echter heel groot”, ziet OCMW-voorzitter Willy Hosten (WIT). “We willen kleinere kinderen voorrang geven op de kinderopvang in de vakantie, zodat oudere kinderen sneller zouden deelnemen aan de activiteiten zoals zwemmen of een pretpark bezoeken. We hebben nu de beslissing genomen om de inschrijvingssoftware uit te breiden, zodat ouders ook online hun kinderen kunnen inschrijven voor die activiteiten. Zo kan elk gezin beter zijn vakantie en opvang plannen.”

Hosten benadrukt dat inschrijven telefonisch of ter plaatse mogelijk blijft. Alle info: www.ichtegem.be.