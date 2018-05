Schoorsteenbrand 03 mei 2018

02u51 0

In de Vlasbloemstraat in Ichtegem ontstond eergisterenavond een schoorsteenbrand in een woning die veroorzaakt werd door een vogelnest in de schouw. De brandweer kwam ter plaatse, deed nazicht in de schouw en kon het nest verwijderen. Er is geen schade in het huis. (JHM)