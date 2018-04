Schoorsteenbrand door vogelnest 14 april 2018

De brandweer werd woensdagavond rond 21 uur opgeroepen voor een schouwbrand in een woning in de Engelstraat. Aanleiding was een lading takken in de schouw, die er door vogels werd achtergelaten om een nest te maken. De brandweer bluste het vuur met behulp van een ladderwagen en maakte de schouw terug proper. De woning liep afgezien van wat rook geen schade op. De rijbaan werd een tijd lang afgesloten voor het verkeer. (BBO)