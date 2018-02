S-plus/S-sport huldigt beste kaarters 07 februari 2018

02u35 0

Bij S-plus/ S-sport Recreas EernegeW werd hulde gebracht aan de kaartkampioenen.





Bij de dames was de titel voor Lisette De Geest, bij de heren was Roger Perquy de beste. Het seizoen is terug van start gegaan op 10 januari en gaat verder iedere tweede en vierde woensdag van de maand door in hun lokaal De Provence bij Marleen.





(COGHE)