Rijbewijs kwijt na positieve drugstest 03 september 2018

Een 24-jarige man uit Koekelare is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt nadat de politie hem vrijdagnacht even voor 2 uur uit het verkeer had gehaald langs de Zedelgemsesteenweg in Ichtegem. Een patrouille merkte kort voordien op hoe de bestuurder aan zeer hoge snelheid door de straten reed. Uit controle bleek de man onder invloed te zijn van drugs. De politie vorderde een dokter op voor een bloedproef. Zijn rijbewijs was hij onmiddellijk kwijt. (MMB)