Rijbewijs kwijt na ongeval onder invloed 24 november 2018

De 35-jarige D.M. uit Eernegem is minstens voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt na een ongeval onder invloed op het kruispunt van de Aartrijkestraat en de Zedelgemsesteenweg, donderdagavond. Iets voor 20 uur reed D.M. met zijn BMW op de Zedelgemsesteenweg en kwam het tot een aanrijding met de bestelwagen van P.P. (65) uit Torhout, die uit de Aartrijkestraat kwam gereden. Beide bestuurders raakten lichtgewond en D.M. werd naar het ziekenhuis in Torhout overgebracht. Hij legde een positieve ademtest af. Beide wagens werden getakeld omdat ze niet meer verder konden rijden. De BMW is total loss. Het ongeval zorgde voor enige verkeershinder en omleidingen tot gevolg.





(BBO)