Rijbewijs ingetrokken na crash onder invloed BBO

04 maart 2019

19u00 1 Ichtegem Een 40-jarige Ichtegemnaar is voor minstens 15 dagen zijn rijbewijs kwijt nadat hij maandagvoormiddag in de gracht crashte in de Moerdijkstraat tussen Eernegem en Ichtegem. De man legde nadien een positieve ademtest af.

Bestuurder F.V. reed volgens de politie rond 10.40 uur met zijn lichte vrachtauto in de Moerdijkstraat toen hij moest uitwijken voor een tegenligger. Tijdens het manoeuvre schoof de lichte vrachtauto in de gracht. F.V. raakte lichtgewond en zijn passagier bleef ongedeerd. De politie kwam ter plaatse en onderwierp de bestuurder aan een ademtest, die positief bleek te zijn.

De man was dus al van ‘s morgens aan het drinken, waarop de procureur des Konings besloot om zijn rijbewijs in te trekken voor 15 dagen. De wagen werd getakeld op politiebevel. Later volgt allicht nog een dagvaarding voor de politierechtbank.