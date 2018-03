Restaurant lokaal dienstencentrum in nieuw jasje 30 maart 2018

Het restaurant van lokaal dienstencentrum De Ster heeft nieuw meubilair. Dagelijks komen tientallen mensen voor 8 euro een lekkere maaltijd eten in het middagrestaurant. Zowel voor bezoekers als medewerkers is het er nu nog aangenamer vertoeven. In januari 2014 werd dorpshuis opgericht. Onder impuls van Johan Declerck, Evelien Dedrie, Pieter Casteleyn, Chantal Huyghebaert en Lieve Depuydt is het dé ontmoetingsplaats voor senioren. Dagelijks staan enthousiaste vrijwilligers paraat. In het gemeentelijk infoblad en op de website vind je een overzicht van de geplande activiteiten.





(TVA)