Reptielenopvangcentrum verhuist van Houtave naar Ichtegem: “Nodigen iedereen uit op opendeurdag” Timmy Van Assche

22 maart 2019

16u40 3 Ichtegem SOS Reptiel hoopt dit jaar te kunnen verhuizen van haar centrum in Houtave, bij Zuienkerke, naar een nieuwe opvang in Ichtegem. De huidige locatie was te klein geworden. “Uiteindelijk zullen we er zowat 700 reptielen kunnen opvangen”, stelt initiatiefnemer Mario Goes.

SOS Reptiel werd in 2009 als vereniging opgericht, maar actief reptielen opvangen doen ze pas sinds 2011. Het centrum is sindsdien ook erkend. Alles begon destijds in het centrum van Zuienkerke, maar in 2013 verhuisden Mario Goes en co naar deelgemeente Houtave. “We zijn uit onze voegen gebarsten”, vertelt Mario nu. “We vangen op dit moment om en bij de 300 reptielen op. Meer kunnen we niet aan en daarom keken we uit naar een nieuwe locatie. We hebben inderdaad flink wat plaats nodig, maar de meeste landbouwgronden en -bedrijven zijn dan weer té groot. Een makelaar lichtte ons in over een uitstekend gelegen perceel met pand in Ichtegem.” Op de hoek van de Torhoutbaan en Steenstraat ramde een tractor met aanhangwagen een huis. De ravage was enorm en de eigenaars zetten de woonst met achterliggende grond en loodsen te koop. Mario hapte toe en zal er binnen afzienbare tijd SOS Reptiel onderbrengen.

Najaar

SOS Reptiel ontfermt zich over slangen, schildpadden en leguanen, maar ook krokodillen werden er al ondergebracht. Intussen zijn alle vergunningen in orde en kan Mario de handen uit de mouwen steken. “En dat is nodig. Er moet een nieuw dak komen, nieuwe vloeren, dubbele beglazing, elektriciteit en sanitair. Enfin, alles moet vernieuwd worden. Onze werking - en deze grootschalige werkzaamheden - zijn mogelijk dankzij giften, donaties, onze educatieve werking en sponsoring. We houden er een doordacht financieel beleid op na. Elke euro wordt niet twee, maar drie keer omgedraaid. We zullen de werken in verschillende fases uitvoeren. In een eerste fase worden alle reptielen die we nu opvangen, verhuisd. Pas wanneer alle werken klaar zijn, kunnen we spreken over een maximumcapaciteit van 700 reptielen. Als werkelijk alles meezit, kunnen we in de zomer openen, maar het is realistischer om te spreken over het najaar of het einde van dit jaar.” En het optrekken van die maximale capaciteit lijkt nodig te zullen zijn. Onlangs heeft de Vlaamse overheid een lijst opgesteld van 422 reptielsoorten die je mag houden. Maar tot voor kort was het mogelijk om meer dan 11.000 verschillende soorten in huis te halen. “Concreet betekent dit dat je, in theorie, zo'n 10.600 soorten niet meer mag hebben als huisdier en komen ze ook niet meer in aanmerking voor adoptie. Komen ze bij ons terecht, zullen ze hier verblijven tot ze overlijden. Je kan reptielen niet zomaar in de natuur vrijlaten bij om het even welke boom of veld”, zegt Mario.

Oproep: laat geen dieren achter in Ichtegem

Reptielen komen bij Mario terecht nadat mensen ze illegaal in bezit hadden of na financiële of huiselijke twisten. Mario wil alvast één ding zeer duidelijk stellen. “Ik roep houders van reptielen op om, alstublieft, géén dieren achter te laten in een doos bij onze toekomstige locatie in Ichtegem. We zijn er nog niet actief en kunnen er nog geen opvang voorzien. Wie onze hulp nodig heeft, kan terecht in ons centrum in Houtave en zowel per telefoon als per mail om hulp vragen. Maar nogmaals: laat geen reptielen achter in Ichtegem.” Mario benadrukt ook dat omwonenden geen schrik hoeven te hebben. “In al die jaren is nog nooit een dier ontsnapt. Ik begrijp wel dat mensen bang zijn van bijvoorbeeld slangen, maar dat zit eigenlijk ‘tussen de oren’. Eens we openen, nodigen we iedereen uit om een kijkje te komen nemen en met eigen ogen onze werking te zien." Mario krijgt ook hulp van zo’n 35 vrijwilligers. Alle info: www.sosreptiel.be.