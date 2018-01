Rechter noemt onhandelbare beklaagde 'eikel' 02u42 0 JHM M.C. (20) kreeg een rijverbod voor rijden onder invloed. Ichtegem In de politierechtbank van Veurne heeft een 20-jarige jongeman uit Ichtegem gisterenochtend heel wat opschudding veroorzaakt. Al van bij zijn binnenkomst verstoorde M.C. de rust. Twee opgetrommelde agenten moesten voortdurend bij hem in de buurt blijven. De rechter was het op het eind helemaal beu.

"Een advocaat? Geldgraaiers heb ik niet nodig. Hé, jij daar! Breng mij eens wat koffie of wat bier", riep de man naar de zaalwachter. Tijdens de hele zitting bleef hij zich onmogelijk gedragen. Hij gaf commentaar op de straffen die de politierechter uitsprak, maakte wilde handgebaren, weigerde om zijn gsm op stil te zetten, dronk luidruchtig enkele blikjes cola leeg om die vervolgens met veel lawaai in elkaar te deuken. Een agent in burger had er genoeg van en nam de jongeman mee naar buiten om hem de les te spellen. Omdat de situatie dreigde te ontaarden, werden twee agenten opgetrommeld om bij hem in de buurt te blijven.





Ik doe wat ik wil

De twintiger moest zich verantwoorden omdat hij op 23 november in Kortemark met 2.09 promille werd betrapt achter het stuur terwijl hij niet eens een rijbewijs heeft. "Ik heb geen rijbewijs en ik heb geen nodig ook", lachte de jongeman de rechter uit. "Ik doe toch wat ik wil, niemand kan mij iets verbieden. Ik leef van de staat omdat ik zelf al genoeg gedaan heb voor de staat. Steek mij maar in de bak. Ik laat me niet doen door jou." De rechter maakte er korte metten mee. "Ik verspil geen woorden meer aan u, want ik vind u een eikel." Waarop de jongeman: "En jullie zijn allemaal arrogante klootzakken." De rechter gaf hem 4.800 euro boete en een rijverbod van drie maanden. (JHM)