Raadslid David Van Moerkercke versterkt Vlaamse kieslijst van Groen Timmy Van Assche

28 maart 2019

16u51 0 Ichtegem Gemeenteraadslid David Van Moerkercke (42) zal op 26 mei terug te vinden zijn op de zesde plaats van de Vlaamse opvolgerslijst. Het worden zijn zesde verkiezingen.

Van Moerkercke is al sinds 2001 lid van Groen en bouwde aardig wat politieke ervaring op. In 2007 schopte hij het tot OCMW-raadslid, vanaf 2010 tot op vandaag is hij gemeenteraadslid. Opvallend: zijn lokale mandaat voert hij uit bij de partij WIT. “Groen en WIT vallen perfect met elkaar te rijmen", verduidelijkt Van Moerkercke. “Onze lokale lijst is een verzameling van verschillende politieke strekkingen en ideeën: liberalen, christendemocraten, socialisten en Vlaamsgezinden. Maar dus ook enkele groenen, waaronder mezelf. Die verschillende kleuren vormen geen enkel probleem. Ik ben al lang overtuigd van het groene idee.” Het raadslid is ook actief bij jeugdhuis De Melkerie en jeugdcentrum Gildhof.

Zesde kiesstrijd

Op 26 mei neemt Van Moerkercke deel aan zijn zesde bovenlokale verkiezingen. In 2004 en 2009 was hij kandidaat op de Vlaamse kieslijst, in 2007, 2010 en 2014 vond je Van Moerkercke op de Kamerlijst. En nu wacht dus een opvolgersplaats op, alweer, de Vlaamse lijst. “Het groene gedachtegoed leeft nu volop in het huidige klimaatdebat. Maar Groen is meer dan dat: we hebben een sterk economisch en sociaal programma. En daar valt ook landbouw aan te koppelen. Als lokaal mandataris wil ik onze gemeente hogerop een stem geven.”