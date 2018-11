Precies 16.134 euro ingezameld: Qmusic komt SIGO bedanken 30 november 2018

Het ochtendteam van Qmusic heeft gisteren tussen 6 en 9 uur live uitgezonden vanuit het Sint-Godelievecollege. Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen kwamen naar Eernegem om de school te bedanken voor het fantastische resultaat voor Rode Neuzen Dag.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) woonde de uitzending bij en kreeg de eer om een grote piñata in de vorm van een rode neus stuk te slaan. En zo kwam het ingezamelde bedrag tevoorschijn. "16.134 euro", riep directeur Koen Neuvroen trots door de micro. En zo wist plots heel Vlaanderen het kleine schooltje liggen. De presentatoren en de minister waren kennelijk onder de indruk. Zeker omdat de school slechts 97 leerlingen telt, maar veruit het hoogste bedrag van de hele provincie inzamelde door onder meer cuberdons en koekjes te verkopen. Naarmate de ochtend vorderde en de leerlingen toestroomden, veranderde de turnzaal haast in een fuifzaal. Presentatoren Sam, Wim en Heidi hadden namelijk DJ Kenn Colt mee voor een optreden. Om de leerlingen te verrassen werd zelfs de populaire zanger Niels Destadsbader opgebeld. Veel meer dan felicitaties kreeg hij er niet uit, want de schoolkinderen gingen uit hun dak. Als afsluiter kregen ze nog zijn hit 'Een beetje anders' te horen. Maar om 9 uur riep de plicht en moest iedereen naar de klas. (BBO)