Postgebouw Belleboslaan krijgt nieuwe bestemming als postactiviteiten ooit verdwijnen Timmy Van Assche

30 december 2018

11u00 0 Ichtegem Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘s Gravendriesschelaan.

In het westen van deze zone ligt de Westkerkestraat, in het zuiden en ten oosten de Bruggestraat, en ten noorden de ‘s Gravendriesschelaan. In dit GRUP, waarvan het openbaar onderzoek tot 22 januari loopt, vallen twee speerpunten op. Centraal in het gebied is een open ruimte waar de post is gelokaliseerd met een kantoor en soort sorteercentrum. Op vandaag blijft het postkantoor bestaan. “De gemeente wil wel voorbereid zijn indien de post ooit zou besluiten deze locatie te verlaten”, vertelt uittredend burgemeester Karl Bonny (CD&V). “Het BPA, dat al van 1973 dateert, bepaalt op vandaag dat het gebouw enkel bestemd is voor handel, diensten en kantoren. Wij willen dat een woonfunctie mogelijk wordt op de plaats waar het eigenlijke postgebouw nu staat. De open ruimte, zeg maar de parking voor het postgebouw, zouden we dan kunnen invullen als groene zone.” Bonny benadrukt dat de post geen intenties heeft om het gebouw te sluiten of te verhuizen, maar dat de gemeente klaar wil zijn voor de toekomst. Verder volgens het GRUP wordt het mogelijk om op de hoek van de Bruggestraat, tegenover het sportcentrum, zo'n 25 woningen te bouwen. “De kavels die het verouderde BPA voorschrijft, zijn veel te groot voor de dag van vandaag en moeten verkleind worden. De schuur die op de site staat, is beschermd en wordt mee in het bouwproject geïntegreerd.” Meer info: www.ichtegem.be.