Politie controleert scholieren op fietsverlichting JHM

05 december 2018

13u34 0

De lokale politie Kouter heeft woensdagochtend net zoals de voorbije weken een fietscontrole gehouden. Deze keer werd de Oude Heirweg in het centrum van Ichtegem uitgekozen als locatie. Daar werden twintig fietser gecontroleerd, waarvan één niet in orde was met de verlichting. De scholier kreeg een brief mee die hij aan zijn ouders moet afgeven en moet zich zo snel mogelijk in orde stellen.