Politie achtervolgt auto die uiteindelijk crasht 14 maart 2018

In de Zuidstraat in Ichtegem heeft de politie maandagavond een auto een achtervolgd, die uiteindelijk is gecrasht. Toen de patrouille in de Zuidstraat reed, merkte ze plots een wagen die bij het zien van de politie rechtsomkeer maakte op een parking en via de Oostendesteenweg naar Oostende vluchtte. De auto haalde daarbij hoge snelheden. De politie achtervolgde de wagen, maar vond het voertuig even later tegen een elektriciteitspaal gebotst.





De bestuurder en de passagier hadden de benen genomen, maar konden even later opgepakt worden. "Ik zat als passagier in de wagen", wil Angelo Van Kerckhove uit Ichtegem kwijt. "Mijn vriend M.V. uit Oostende reed. Hij had geen rijbewijs en is in paniek geslagen toen hij de politie zag. Zelf had ik niets te verbergen." M.V. had mogelijk ook cannabis gebruikt en bleef een nachtje in de cel. De wagen was na de crash niet meer rijvaardig en werd getakeld. (JHM)