Pleegzorg West-Vlaanderen ontvangt ferme cheque in na warme acties van gemeente en OCMW Timmy Van Assche

01 maart 2019

19u05 0 Ichtegem Verschillende diensten van de gemeente en het OCMW organiseerden in december verschillende acties voor het goede doel. Nu werd een cheque uitgereikt aan Pleegzorg West-Vlaanderen.

De acties werden gehouden in het kader van ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel. Er werd heel wat op poten gezet: kerstmarkten in de gemeentescholen, een posterbeurs, ‘tearoom’ in het containerpark, knutselen in de buitenschoolse kinderopvang en meer. “Al deze acties hebben een enorm mooi bedrag opgebracht voor Pleegzorg West-Vlaanderen: 5.386,38 euro”, laat het gemeentebestuur weten. “Dat is zo’n 1.000 euro meer dan vorig jaar, toen verschillende acties 4.355,55 euro opleverden.”