Plectrumfestival introduceert compostbekers 22 augustus 2018

02u27 0

Het Plectrumfestival, dat nu vrijdag en zaterdag plaatsvindt in het park achter Huis Dekeyser, stelt enkele vernieuwingen voor. De organisatoren van Compagnie Grich gooien de opstelling van de podia om en introduceren composteerbare bekers. "Ze zien eruit als gemaakt van plastic, maar zijn eigenlijk gemaakt van zetmeel gewonnen uit bladresten van suikerriet of maïs. Alle andere benodigdheden, zoals frietbakjes, roerstokjes en koffiebekers, zullen bestaan uit hout of karton", zegt de organisatie. Vrijdag vanaf 20 uur zijn er optredens van Maudlin, Solitude Within en Toxic Shock. Op zaterdag palmen de kinderen tussen 14 en 17 uur het terrein in met workshops, spelletjes en kinderdisco. 's Avonds komen Cash & the Million Dollar Quartet, Musest en Fight Footers en lokale groepen Stone Age Cadillac, Escape Elliott, Askebee en Fire Down Below. De toegang is geheel gratis. (TVA)