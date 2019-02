Plannen opgestart om overstromingsgevaar aan te pakken



Timmy Van Assche

01 februari 2019

12u07 0 Ichtegem De provincie en het gemeentebestuur werken volop aan plannen om het overstromingsgevaar in Ichtegem en Bekegem aan te pakken.

Langs de Arthur Coussenstraat lopen twee beken die samenkomen tot één stroom. Bovendien loopt ze stroomafwaarts richting het centrum van Ichtegem: van een hoogte van 50 meter boven zeespiegel naar 18 meter. “Al het water komt nabij het centrum samen in een trechter”, vertelt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “Als het in een korte periode veel regent, vormt zich dus een probleem. De bedoeling moet zijn om het water op te sparen en vertraagd te laten doorstromen, zoals een kleine dam.” Een soortgelijke situatie stelt zich in deelgemeente Bekegem, waar overstromingsgevoelig gebied ligt tussen zaal De Kouter en de dorpskerk. Het dossier om beide problemen aan te pakken, is opgestart.