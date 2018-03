Plan Bruwierplein eind dit jaar klaar 17 maart 2018

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Bruwierplein in Ichtegem moet eind dit jaar klaar zijn.





Momenteel is het gemeentehuis er gevestigd. Het gemeentebestuur wil er evenwel een dienstencentrum, gemeentelijke onthaalbalie, bibliotheek en zo'n twintig assistentiewoningen bouwen. "Het mag maximaal zo'n 6 miljoen euro kosten", zegt burgemeester Karl Bonny (CD&V).





"Dit is voor de gemeente een nuttig en prestigieus project, maar we moeten erover waken dat de kost niet hoger uitvalt." Schepen Jan Bekaert (WIT) bevestigt. "Er moet in dit project met veel factoren rekening worden gehouden, zoals het aantal parkeerplaatsen in de buurt. We moeten als gemeentebestuur onze prioriteiten stellen." (TVA)