Petra De Sutter in Schablier 14 april 2018

Petra De Sutter komt op dinsdag 17 april om 19.30 uur naar zaal 't Schablier in de Engelstraat 46. De Sutter is gynaecoloog, hoofd van de afdeling voor Reproductieve Geneeskunde aan UZ Gent en professor aan de UGent. Ze is een opvallende stem in het publieke debat als wetenschapper, politica (Groen) en boegbeeld van de transgenderbeweging. Tijdens de lezing praat ze over medische begeleiding om zwanger te worden. Na de voordracht is er een receptie. Inschrijven kost 5 euro en kan via ichtegem@cm.be of www.gezinsbondichtegem.be. (TVA)