Personeel trakteert uittredend burgemeester Bonny (CD&V) op vurig spektakel Timmy Van Assche

21 december 2018

19u35 0 Ichtegem Burgemeester Karl Bonny (CD&V) moet na twintig jaar zijn burgemeesterssjerp inleveren. Maar zijn afscheid liet het gemeentepersoneel niet zomaar passeren en organiseerden een passend afscheid in sporthal De Klokkeput.

Karl Bonny (60) moet de komende zes jaar oppositie voeren, nu WIT en Liberaal 2018 een coalitie vormen. Zo komt een einde aan zijn burgemeesterschap van twintig jaar. Maar de medewerkers op het gemeentehuis zwaaiden hem met een passend feest in de Eernegemse sporthal uit. Los van de klassieke, mooie speeches en anekdotes, werd Bonny getrakteerd op een circusact en vuurspektakel van gezelschap Woesh. Het duo voerde enkele grappige sketches uit, maar het was de slotact die alle aandacht trok. Bonny werd naar voren geroepen en de twee acrobaten gooiden brandende fakkels rakelings langs z'n hoofd. “Ik moest roerloos blijven staan, maar je knijpt wel even de ogen dicht als de fakkels zo dicht vliegen”, lachte Bonny achteraf. “Ik woonde nabij de Stationsput toen ik als vijfjarige een heleboel circus- en kermiswagens de gemeente hoorde binnenrijden. Ik sloop het huis uit en ging stiekem op onderzoek uit. Ik was meteen gefascineerd door het gebeuren. Maar helaas, mijn ouders vonden me niet in mijn bed en waren ongerust omdat ik niet thuis was. (lacht) Als straf mocht ik niet eens gaan kijken naar het optreden. Ik ben als kind om onverklaarbare reden in de ban geraakt van kermis en circus, en die liefde ging nooit voorbij.”

Vaak te laat

Ook het gemeentepersoneel maakte tijdens toespraken verschillende allusies op zijn liefde naast de politiek. “Je tourde als acrobaat van vergadering naar vergadering, van jubiléé naar jubiléé. De timing van de show werd steeds gerespecteerd, want overal kwam je perfect op tijd”, grapte communicatiemedewerker Annelien Roose op het feit dat Bonny vaak te laat was. “Dit is een zeer mooi afscheid van het personeel. Ik was niet eens op de hoogte. Al had ik wel een vermoeden, want ik moest mijn agenda vrijdagmiddag helemaal vrij houden. Maar ook al zit het burgemeesterschap er nu op, Ichtegem is nog niet van me af. Ik zal nog rondspoken in het gemeentehuis en administratief centrum. In totaal zit ik al dertig jaar in de gemeentepolitiek. Ik blijf alle dossiers ook vanuit de oppositie volgen.” Bonny wordt echter geen fractieleider in de gemeenteraad, dat wordt Frederiek Vermeulen.