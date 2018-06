Pas gerenoveerde villa verwoest RIETEN DAK VAT VUUR, NA VIER JAAR WERKEN AAN WONING JELLE HOUWEN

27 juni 2018

02u40 3 Ichtegem Een felle brand verwoestte gisteren een prachtige villa aan de IJzer, die net gedurende 4 jaren gerenoveerd werd. De brand ontstond op de bovenste verdieping en zette snel het rieten dak in lichterlaaie. De dochter van de eigenaar, een bakker uit Eernegem, woonde er net een nacht.

Uren werk had de brandweer gisteren om de riante villa in de Bloemmolenkaai zoveel mogelijk te sparen maar tegen de vuurzee was weinig te beginnen. Het vuur werd opgemerkt rond 16.30 uur, door een fietser aan de overzijde bij de IJzertoren. Die had opeens vlammen gezien die uit het rieten dak opstegen en belde de brandweer. Bij aankomst sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. Er werd meteen opgeschaald en er kwamen tankwagens van naburige korpsen zoals Merkem, Kortemark, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. Omdat het om een rieten dak ging dat brandde als een toorts waren tienduizenden liters water nodig.





Urenlang blussen

"Een rieten dak blus je immers niet in sneltempo", zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. "Dat riet blijft maar smeulen en daarom moet er urenlang nageblust worden. Daarvoor moest ook de hele dakbedekking afgehaald worden en daarvoor werd een kraan opgevorderd. Al het gebluste riet werd daarna in een container gebracht. De nabluswerken zullen daarom uren duren. Op het ogenblik van de brand was er gelukkig niemand aanwezig in de woning. We hebben die proberen zoveel mogelijk te vrijwaren maar het dak en de bovenverdieping zijn uitgebrand. De benedenverdieping is min of meer intact, maar daar is er natuurlijk schade door waterinsijpeling. Dat water pompten we met onze grote debietpomp op uit de IJzer vlak over het huis. Water hadden we dus meer dan genoeg ter beschikking." De woning is onbewoonbaar. De brand ging gepaard met een gigantische rookpluim die tot ver te zien was. In de schaduw van de IJzertoren stonden dan ook honderden kijklustigen de brand te aanschouwen.





Soldeerwerken

Naar de exacte oorzaak van de brand wordt nog gezocht, maar het lijkt erop dat een foutje van een loodgieter aan de oorsprong ligt. Het sanitairbedrijf voerde gisteren nog werken uit in de badkamer op de bovenverdieping. Er werden twee buizen aan elkaar gelast, waarbij vonken oversloegen op ander materiaal. Dat vuurtje werd niet of slecht gedoofd, met alle gevolgen vandien. Voor de bewoners is de brand rampzalig. Een bakker uit Eernegem kocht de woning in 2014 aan en liet er de voorbije 4 jaren ingrijpende renovatiewerken uitvoeren. De prachtige villa was eigenlijk net opgeleverd en de dochter van de bakker had er net een eerste nacht doorgebracht samen met haar vriend. Dit weekend nog zou de benedenverdieping bemeubeld worden. Bij het uitbreken van de brand waren de bakker en zijn dochter niet aanwezig. Zij daagden snel op en sloegen in shock de bluswerken gade. De andere villa's in de straat en enkele jachten die vlakbij lagen bleven gevrijwaard.