Openingsuren wijkpolitie gewijzigd 06 september 2018

De openingsuren van de post van de wijkpolitie Kouter op de Markt in Eernegem zijn gewijzigd. De politie is daar voortaan elke voormiddag te bereiken van 8.15 uur tot 12 zowel op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Enkel op dinsdag zijn er afwijkende openingsuren. Dan is de politie er te bereiken in de namiddag van 15.30 uur tot 19 uur. (JHM)