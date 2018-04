Ontbijt ten voordele van mug-heli 20 april 2018

Nu zondag, vanaf 8 uur, organiseert CD&V Ichtegem een ontbijt in zaal De Ster in de Engelstraat 54. De opbrengst gaat naar de West-Vlaamse mug-helikopter. De mug-heli is 7 dagen op 7 permanent beschikbaar en redt gemiddeld 40 levens per jaar. De helikopter kost jaarlijks 600.000 euro en dankt haar werking aan subsidies en sponsoring.





Deelnemen aan het ontbijt, waarbij spek en eieren worden geserveerd, kost 5 euro. Meer informatie en inschrijvingen bij CD&V-voorzitter Frederiek Vermeulen via 0472/91.19.89 en mail@frederiekvermeulen.be. (TVA)