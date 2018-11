Ongeval met bestuurder zonder rijbewijs 06 november 2018

Op de Torhoutbaan in Ichtegem kwam het zondagavond even voor 19 uur tot een verkeersongeval tussen twee personenwagens. De 78-jarige A.V. uit Ichtegem en de 45-jarige J.Z. uit Torhout kwamen daarbij met elkaar in botsing. Er vielen geen gewonden maar beide wagens waren na het ongeval niet meer rijvaardig en moesten getakeld worden. J.Z. legde nog een positieve ademtest af en was eveneens niet in het bezit van een geldig rijbewijs. (JHM)