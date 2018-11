OKRA viert 60-jarig jubileum 06 november 2018

In feestzaal De Vrede in Ichtegem vierde OKRA trefpunt haar diamanten jubileum. In een eucharistieviering werden alle leden herdacht waarvan afscheid werd genomen de laatste jaren. Op dit moment telt de vereniging 320 leden en 14 teamleden. De nieuwe teamleider is sinds kort Rose Marie Plyson in opvolging van Danny Vermeersch. Marie Rose doet een warme oproep naar alle 55-plussers die bij een vriendschappelijke en sportieve beweging willen aansluiten of deel uitmaken van het team. Info op 0472 87 98 45 of 051 58 80 85.





(COGHE)