Nieuwe website gelanceerd 13 februari 2018

De nieuwe website van de gemeente en het OCMW is onlne. De site past zich automatisch aan desktopcomputers, tablets of smartphones aan. De website heeft een volledig vernieuwde look en maakt gebruik van de nieuwste digitale technologie. Op de rustgevende homepagina staat een slimme zoekfunctie centraal. Er is ook een a-z-lijst waarop je alle pagina's van de site onder één dak kunt terugvinden. "Een inwoner surft naar de gemeentelijke website om snel een antwoord te vinden op zijn vraag. Daarom werd de website opgedeeld in duidelijke (sub)thema's", motiveert de gemeente. "Er is een digitaal loket, zodat inwoners makkelijk thuis documenten kunnen aanvragen en meldingen, suggesties of klachten kunnen doorsturen. Het digitaal loket wordt verder uitgebreid." Ook openingsuren van diensten worden duidelijker belicht. Websitebouwer is LCP uit Oostkamp. (TVA)