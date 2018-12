Nieuwe verkaveling ‘Veldwegel’ goed voor 66 woningen Timmy Van Assche

23 december 2018

13u12 0 Ichtegem Op dit moment loopt een openbaar onderzoek voor een nieuwe verkaveling ten oosten van de markt in Eernegem.

Al in de gemeenteraad van oktober stelde de gemeenteraad het ontwerp van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vast. De plannen krijgen de naam ‘Veldwegel’ mee, een verwijzing naar het smalle straatje dat uitkomt in de Aartrijkestraat. De West-Vlaamse Intercommunale WVI wil er een verkaveling uitvoeren, goed voor 66 woningen. Concreet zouden de woningen komen tussen de Bruggestraat, Oude Bruggeweg, de Achterstaat, de Ooievaarstraat en de Aartrijkestraat. In de Achterstraat wordt een uitweg voorzien. Nog tot en met 22 januari loopt het onderzoek en kunnen bezwaren schriftelijk worden ingediend. “Het zal nog wel even duren vooraleer er gebouwd kan worden. Reken maar op twee tot drie jaar”, zegt uittredend burgemeester Karl Bonny (CD&V). “Zo moet er nog een voetweg verlegd worden, wat een tijdrovend proces is. Ook enkele wegen moeten aangelegd worden.” De plannen kan je online raadplegen via www.ichtegem.be.