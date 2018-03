Nieuwe speelplaats voor De Bever 24 maart 2018

Basisschool De Bever in de Engelstraat pakt uit met een fonkelnieuwe speelplaats. De klassieke koer met tegels werd omgetoverd tot een waar speelparadijs: een sportveld, een groenzone met bomen en struiken, en een houten loopbrug waarop de kinderen kunnen klimmen en klauteren. "Onze vriendenkring, bestaande uit ouders van de leerlingen, organiseert elk jaar activiteiten die geld opbrengen. Dat geld wordt geïnvesteerd in projecten voor de 140 leerlingen, zoals nu de speelplaats", legt directeur Rik Bernaert uit. "Vorig jaar vroegen we de leerlingen van het vijfde en zesde jaar om een speelplaats te ontwerpen die goed was voor alle kinderen, van alle leeftijden. Hun voorstellen werden verfijnd tot dit zeer geslaagde eindresultaat." De gemeente stond in voor de grondwerken. (TVA)