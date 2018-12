Nieuwe raadsleden vatten officieel post op 2 januari Timmy Van Assche

28 december 2018

18u08 0 Ichtegem De installatievergadering van de gemeenteraad vindt plaats op 2 januari om 19.30 uur in de raadzaal van het administratief centrum in deelgemeente Eernegem.

De nieuwe gemeenteraad wordt officieel geïnstalleerd. WIT en Liberaal 2018 vormen een nieuwe meerderheid. CD&V, Sp.a en Vlaams Belang voeren de komende zes jaar oppositie. Jan Bekaert van WIT wordt de eerste drie jaar burgemeester, daarna neemt Lieven Cobbaert van Liberaal 2018 het over. Tijdens de zitting wordt de verkiezingsuitslag geldig verklaard. Ook de fracties, gemeenteraadsvoorzitter, schepenen en politieraadsleden worden aangeduid. Na de installatie is er de eerste eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. Let op: de zitting vindt plaats in het administratief centrum in de Stationsstraat 1 van deelgemeente Eernegem.