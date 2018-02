Nieuw jeugdcomplex komt er in 2020 10 februari 2018

02u36 0

Het gemeentebestuur wil in 2020 een nieuw jeugdcomplex realiseren in de Bruggestraat, nabij het sportcentrum. Zowel de buitenschoolse kinderopvang als de speelpleinwerking moeten er een plekje krijgen, meldt jeugdschepen Koen Pattyn (CD&V). "De Kornuit heeft een vergunning om 70 kinderen op te vangen. Maar regelmatig tellen we zo'n 100 kinderen. Willen we de vergunning niet verliezen, dan moeten we werk maken van uitbreiding. Net naast de kinderopvang staat een loods waar de speelpleinwerking huist. In plaats van twee vernieuwingsprojecten willen we beide diensten samenbrengen in één complex." Pattyn onderzoekt of andere jeugdverenigingen er terecht kunnen. Het project zou een miljoen euro kosten. (TVA)