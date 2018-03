Nic Balthazar over klimaatverandering 08 maart 2018

De Noord-Zuidraad strikte Nic Balthazar voor een interactieve lezing. De filmregisseur, televisiemaker en klimaatactivist wil iedereen op een andere manier laten nadenken over de klimaatverandering. De lezing 'Verander de klimaatverandering'serveert enkele confronterende feiten. Bovendien toont Balthazar wat wij nu meteen zelf kunnen doen om het tij te keren. De lezing, doorspekt met film- en beeldmateriaal, vindt plaats op vrijdag 16 maart om 20 uur in zaal de Klokkenput in de Bruggestraat. Tickets kosten 5 euro, drankje inbegrepen. Kaarten zijn te koop in het gemeentehuis, administratief centrum, de Wereldwinkel en bibliotheek. (TVA)