Na verrassende gemeenteraadsverkiezingen: Patrick Wellekens nu ook op Vlaamse kieslijst Vlaams Belang Timmy Van Assche

29 maart 2019

Ichtegem Patrick Wellekens, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang, staat bij Vlaamse verkiezingen van 26 mei op de negentiende plaats.

Wellekens raakte bij de gemeenteraadsverkiezingen verrassend verkozen. De lijst van Vlaams Belang telde toen amper drie kandidaten, waaronder de vrouw van Wellekens. “Dat resultaat ging ook bij de hogere partijafdelingen niet onopgemerkt voorbij. Er is tevredenheid over onze manier van werken", vertelt Patrick. “Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin vroeg mij om ook bij de Vlaamse verkiezingen op te komen. Uiteraard wil ik deze kans met beide handen grijpen. Het rechtse gedachtegoed zit algemeen in de lift en ook in onze regio zijn we aan een opmars bezig. Onze aanhang is sinds de gemeenteraadsverkiezingen zelfs verdubbeld.”