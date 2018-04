N-VA-mandatarissen stappen over naar Liberaal 2018 18 april 2018

02u54 0 Ichtegem Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zal N-VA niet met een kieslijst opkomen. Gemeenteraadslid Koen Denduyver, N-VA-lijsttrekker bij de vorige verkiezingen, heeft onderdak gevonden bij het Liberaal 2018 van lijsttrekker Lieven Cobbaert.

Eerder besloot Britt Hoverbeke, N-VA's OCMW-raadslid, zich ook bij de liberale lijst aan te sluiten. "We steunen Cobbaert en zijn Liberaal 2018", vertelt Denduyver. "Als we iets willen veranderen in onze gemeente, dan moeten we de krachten bundelen. Het was voor N-VA - net als voor andere partijen - niet eenvoudig om 23 kieskandidaten te vinden in een relatief kleine gemeente. De N-VA als partij blijft wel bestaan. Als de kiezer mij in de gemeenteraad stemt, zetel ik er namens Liberaal 2018." Britt Hoverbeke vult aan. "Als ik verkozen geraak, zal ik ook namens Liberaal 2018 zetelen. We werken in de oppositie al samen met de mensen van Liberaal. Die samenwerking verloopt prima en we komen goed overeen." Mieke Decuypere, het tweede gemeenteraadslid van N-VA, komt niet meer op wegens gezondheidsredenen. N-VA kwam in 2012 voor het eerst op in Ichtegem. "De komst van Denduyver en Hoverbeke betekent geen fusie, kartel of samensmelting van onze liberale partij met N-VA", maakt Liberaal 2018-kopman Lieven Cobbaert duidelijk. "Wij hebben ons eigen, duidelijk project, maar heten hen van harte welkom in onze blauwe familie." Het ambitieuze Liberaal 2018 maakt er geen geheim van om bij de volgende legislatuur actief mee te besturen. (TVA)