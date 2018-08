Motorrijder onder invloed na ongeval 14 augustus 2018

In de Koekelarestraat in Ichtegem is een 37-jarige motorrijder uit Koekelare zondagavond gewond geraakt bij een ongeval. N.S. reed richting Ichtegem toen hij om 20.30 uur plots de controle over zijn stuur verloor en tegen een houten paal reed. Daarna belandde hij met zijn motor in de gracht. De man werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar men via een bloedproef vaststelde dat hij te veel had gedronken. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingehouden. (JHM)