Motorfietser in gracht 02 juli 2018

In de Leugenboomstraat in Eernegem is de 49-jarige B.V. zaterdagavond om 21 uur met zijn motorfiets in de gracht beland, nadat hij een bocht had gemist. De man raakte niet gewond, maar legde nadien wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (JHM)