Moeder die zoontje vergiftigde na bijna een jaar voorwaardelijk vrijgelaten: vrouw mag geen contact hebben met kinderen Siebe De Voogt

19 april 2019

13u03 0 Ichtegem Een 28-jarige vrouw uit Eernegem is door de Brugse raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten, nadat ze vorig jaar haar 3-jarige zoontje probeerde te vergiftigen. De vrouw kreeg onder meer een contactverbod met kinderen opgelegd.

De feiten dateren van 13 juli vorig jaar. Die dag werd de kleuter in zeer kritieke toestand binnengebracht in het ziekenhuis van Torhout en vervolgens afgevoerd naar het UZ Gent. De dokters troffen in z’n urine een hoge dosis Tramadol aan: een sterk pijnstillend middel. Beide ouders van het jongetje werden aangehouden, maar de vader kwam snel vrij. Hij bleek met de vergiftiging niets te maken te hebben. Zijn vrouw Jessica G. bekende dat ze het middel toediende aan haar zoontje. Ze verklaarde dat ze haar kind wilde laten opnemen in het Zeepreventorium in De Haan, maar dat haar man dat te duur vond. Later kwam G. terug op die bekentenis.

Drie psychiaters onderzochten of de moeder aan het syndroom van Münchhausen by proxy lijdt: een aandoening waarbij moeders hun kind ziek maken om zelf meer aandacht te krijgen. Over hun rapport is echter nog niets bekend. Het onderzoek naar de feiten zou wel zo goed als afgerond zijn. Jessica G. zit intussen bijna een jaar in voorhechtenis. De Brugse raadkamer besliste vrijdagmorgen om haar voorwaardelijk vrij te laten. “Mijn cliënte kreeg onder meer een contactverbod met kinderen opgelegd”, reageert haar advocate Daphne Florequin. “Ze mag haar eigen kinderen dus niet zien, maar ook niet in contact komen met anderen.” Het parket tekende geen beroep aan tegen de vrijlating van G.