Moeder blijft in cel voor poging gifmoord op zoontje (3) 18 augustus 2018

Een 27-jarige vrouw uit Eernegem blijft een maand langer in de cel voor een poging tot gifmoord op haar 3-jarige zoontje.





De jongen werd op 13 juli dit jaar in kritieke toestand binnengebracht in het ziekenhuis van Torhout en vervolgens afgevoerd naar het UZ Gent. De dokters troffen in zijn urine een hoge dosis Tramadol aan, een sterke pijnstiller. De ouders van het jongetje werden aangehouden, maar de vader kwam snel nadien weer vrij. Zijn vrouw had immers bekend dat ze het middel had toegediend. Achteraf kwam ze volgens haar man op die bekentenis terug. "Het was de oma van ons zoontje die hem de pijnstiller gaf", beweerde hij. De rechter besliste na de feiten om de vijf kinderen van het gezin - alle vijf tussen 6 maanden en 6 jaar oud - in instellingen te laten plaatsen. Het jongetje werd in het verleden immers al twaalf keer eerder opgenomen in het ziekenhuis en ook zijn broertje van 7 jaar oud belandde vorig jaar op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Drie psychiaters moeten nu onderzoeken of hun moeder lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy: een aandoening waarbij moeders hun kind ziek maken om zelf extra aandacht te kunnen krijgen. (SDVO)