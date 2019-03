Milde straf voor bejaarden die elk apart tegen poort rijden en daarna vluchtmisdrijf plegen Siebe De Voogt

26 maart 2019

13u28 0 Ichtegem Een vrouw van 82 uit Koekelare en man van 83 uit Ichtegem hebben zich dinsdagmorgen voor de politierechtbank moeten verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Na een bijeenkomst van het koor in Ichtegem reden de bejaarden beiden tegen een poort, waarna ze gewoon wegreden.

“Dit klinkt als folklore.” Ook de Brugse politierechter keek vreemd o, toen hij een bejaarde man en vrouw voor zijn zetel zag verschijnen. Los van elkaar pleegden D.G. (83) uit Ichtegem en A.D. (82) uit Koekelare vluchtmisdrijf na een bijeenkomst van het koor in Ichtegem. De feiten vonden op zondagnamiddag 1 september plaats langs de Oostendesteenweg. Na de afloop van de koorbijeenkomst hadden verschillende leden het moeilijk om uit hun parkeerplaats te rijden. Zowel D.G. - wiens vrouw in het koor zat - als A.D. – een sopraan – hadden zich op een helling geparkeerd.

Bij hun vertrek bolden ze in amper een kwartier tijd elk apart achteruit tegen een ijzeren poort. Na de botsing reden ze gewoon weg. Naar eigen zeggen wisten de bejaarde bestuurders dat de eigenaars van de poort op reis waren. “Er was amper schade en zouden die mensen later wel verwittigen”, pleitten hun advocaten.

De schoonouders van het slachtoffer ontdekten de ongevallen echter op de beelden van de camerabewaking en verwittigden de politie. De bejaarde man en vrouw verklaarden dinsdagmorgen voor de politierechter nog eens dat ze geen kwade bedoelingen hadden. Met 8 dagen rijverbod en een geldboete van 1.760 euro, waarvan 1.200 met uitstel, kwamen ze weg met een milde straf.