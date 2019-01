Meerderheidspartijen WIT en Liberaal 2018: “Beleidsplan voor de zomer klaar” Timmy Van Assche

30 januari 2019

14u36 0 Ichtegem Meerderheidspartijen WIT en Liberaal 2018 willen voor de zomer hun beleidsplan voor de komende jaren klaar hebben. Een van de grootste projecten wordt de herinrichting van de site Bruwier.

Na de installatievergadering van eerder deze maand, is er morgen de eerste gemeenteraad met inhoudelijke agendapunten. Verwacht daarbij nog geen voorstelling van het beleids- of meerjarenplan. “Dat willen we tegen de zomer klaar hebben”, melden burgemeester Jan Bekaert (WIT) en schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “CD&V uitte kritiek door te stellen dat er nog geen zo’n plan was, maar de voorbije jaren hebben zij ook pas tegen de zomer hun beleidsplan voorgesteld. We nemen onze tijd om alle dossiers goed te bestuderen.” Een van de belangrijkste projecten in de herinrichting van de Bruwiersite en de Markt. Komt er nu een nieuw gemeentehuis of administratief centrum? En komen er ook serviceflats bij? “Alles hangt af van wat budgettair haalbaar is. We willen wel de heraanleg van de Bruwiersite en van de Markt aan elkaar koppelen - je mag die twee zones niet los van elkaar zien. De Markt is al sinds de jaren zeventig niet meer aangepakt. We bekijken de optie om het verkeersvrij of verkeersluw te maken. Lokale handelaars en inwoners worden nauw bij dit project betrokken.” Een timing is er logischerwijs nog niet.